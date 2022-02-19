Подозреваемую в продаже казахстанки в секс-рабство экстрадировали из Бахрейна

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Сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД из Королевства Бахрейн экстрадирована еще одна казахстанка 1989 года рождения. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Женщину подозревают в продаже несовершеннолетней казахстанки в целях ее сексуальной эксплуатации в Бахрейне. Она скрывалась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.

"Договоренность с бахрейнской стороной об экстрадиции фигурантки, в отсутствие договора между Казахстаном и Королевством Бахрейн о выдаче разыскиваемых лиц, была достигнута Генеральной прокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности", - сообщили в надзорном органе.

В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Нур-Султана.

В Генпрокуратуре отметили, что ранее ряд лиц, причастных к совершению данного преступления, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Напомним, летом прошлого года в Шымкенте вынесли приговор трем женщинам, которые отправляли девушек в секс-рабство в Бахрейн.

Позже осудили еще 16 человек по делу о международной торговле людьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956903-esche-odnu-podozrevaemuyu-v-prodazhe-kazahstanki-v-seks-rabstvo-ekstradirovali-iz-bahreyna/