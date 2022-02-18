"Затолкал тело в кладовку и хранил два месяца": пропавшего казахстанца нашли убитым

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Родственники пропавшего 49-летнего жителя села Сатай Алтынсаринского района обратились в полицию и попросили оказать содействие в его поисках. Позже тело мужчины было обнаружено в снегу с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в ДП Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По заявлению близких пропавшего стражи порядка начали комплекс поисковых мероприятий. Через три дня, 3 февраля, в 100 метрах от частного дома в снегу было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Дело возбудили по ч.3 ст.106 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

В этот же день задержан подозреваемый 1974 года рождения - односельчанин убитого. Он дал признательные показания и водворен под стражу.

Между тем сестра погибшего рассказала изданию "Костанайские новости" некоторые детали случившегося.

Алия Амиржа­нова сообщила, что брат пропал в начале декабря. Поначалу семья не переживала, поскольку мужчина выезжал в гости и на работу. Но потом родные забили тревогу, когда он не появился и в праздники. 3 февраля его нашли мертвым в поле.

Женщина признается, что была в шоке на опознании: лицо погибшего застыло в мученической гримасе, глаза зажмурены. Вскрытие показало, что причи­на смерти - болевой шок.

По словам Алии, брат выпивал в компании, после чего его никто не видел. Его забил до смерти знакомый металлической трубой.

"Ни одной целой косточки. Забил и бросил во дворе. Утром, когда проснулся, затолкал в неотапливаемую кладовку и там хранил два месяца. Когда поли­ция начала искать, перепрятал под стог сена, а потом вывез в поле и бросил там. Вещи брата разложил у себя в сарае и спал спокойно. Это он сам расска­зал, когда признался в убийстве", - говорит женщина.

Она не в курсе, за что расправились с ее братом. Но ей известно, что подозревае­мый был должен родственнику 100 ты­сяч тенге за трактор. Возможно, из-за этого возник конфликт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956842-zatolkal-telo-v-kladovku-i-hranil-dva-mesyatsa-propavshego-kazahstantsa-nashli-ubitym/