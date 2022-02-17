Мужчина убил жену в Кокшетау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

15 февраля стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве 35-летней жительницы Кокшетау. В этом им помогла служебно-розыскная собака, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Тело женщины с ножевыми ранениями в области грудной клетки было обнаружено в одном из домов в Кокшетау.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был кинолог с собакой. Также в район совершения преступления были направлены несколько автопатрулей.

Служебная собака, взяв след, повела полицейских в правильном направлении. На пересечении улиц Сатпаева и Жабаева был замечен мужчина, схожий по приметам, указанным в ориентировке.

Его задержали. 51-летний житель Кокшетау признался в содеянном. Он пояснил, что во время словесного конфликта нанес удар кухонным ножом своей супруге. Вещественное доказательство изъято.

Ведется досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956640-muzhchina-ubil-zhenu-v-kokshetau/