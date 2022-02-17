Воспитательница детсада отшлепала ребенка в Павлодарской области

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26-летнюю воспитательницу, которая отшлепала по ягодицам ребенка, наказали максимально возможным штрафом. После инцидента мальчик стал отказываться приходить в детский сад, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Павлодарского районного суда.

Мама мальчика обратилась в детский сад, чтобы проверить записи с камер наблюдения после того, как ее сын стал отказываться от дошкольного учреждения из-за насилия со стороны воспитателя.

Слова ребенка подтвердились. Это стало поводом для составления административного протокола и дальнейших разбирательств в суде.

"От примирения законный представитель в суде отказалась, поскольку полагала, что такое поведение воспитателя в отношении детей недопустимо. Воспитатель полностью вину признала, раскаялась, просила прощения у законного представителя ребенка", - сообщили в Павлодарском районном суде.

Учитывая обстоятельства, сотруднице детсада грозил арест, но применить такую меру не смогли. По закону помещать под стражу женщин, у которых есть дети в возрасте до 14 лет, нельзя, а у воспитателя двое детей.

Поэтому на нее наложили штраф в 30 тысяч тенге. Суд направил и частное постановление в адрес районного отдела образования, чтобы те приняли меры в отношении виновных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956618-vospitatelnitsa-detsada-otshlepala-rebenka-v-pavlodarskoy-oblasti/