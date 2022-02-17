КНБ провел спецоперации в двух регионах Казахстана

Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности пресечена противоправная деятельность причастных к культивированию и хранению наркотиков в Кызылорде. Также в Карагандинской области задержаны представители наркогруппы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

4 февраля в Кызылорде пресечена противоправная деятельность троих казахстанцев, причастных к культивированию и хранению наркотиков.

У подозреваемых изъято 24 куста опийного мака, 2 куста конопли, выращенных методом гидропоники, а также 2 кг высушенной марихуаны.

Фото: КНБ РК

Также сообщается, что 8 февраля в Карагандинской области задержаны представители региональной наркогруппы, двое из которых являются жителями Сарани.

Установлено, что наркотики они транспортировали из южных регионов Казахстана и сбывали в Нур-Султане, Караганде, Темиртау и Сарани.

Фото: КНБ РК

В результате принятых мер не допущено поступление в незаконный оборот более 6 кг гашиша и 52 кг марихуаны.

Материалы досудебных расследований зарегистрированы по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники КНБ изъяли наркотики на сумму около 150 млн тенге в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956561-knb-provel-spetsoperatsii-v-dvuh-regionah-kazahstana/