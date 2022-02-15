Обменяла фальшивую валюту: 17-летнюю карагандинку задержали за мошенничество

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

46-летняя жительница Караганды стала жертвой мошенничества. Она обменяла свои деньги на фальшивые, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Потерпевшая обратилась в полицию и сообщила стражам порядка, что планировала обменять тенге на валюту. Для этого зашла в пункт обмена, где столкнулась с незнакомой девушкой.

Незнакомка предложила потерпевшей совершить обмен, так как у нее была купюра 100 долларов США. Женщина согласилась и передала ей 49 800 тенге.

Оказалось, что эти 100 являются фальшивыми.

По подозрению в совершении данного преступления была задержана 17-летняя девушка. Она дала признательные показания. В настоящее время дело расследуется по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956228-obmenyala-falshivuyu-valyutu-17-letnyuyu-karagandinku-zaderzhali-za-moshennichestvo/