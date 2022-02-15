Бездомную женщину задержали за убийство в Петропавловске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

40-летнюю женщину без определенного места жительства подозревают в убийстве в Петропавловске, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Тело 30-летнего жителя Петропавловска с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в колодце теплотрассы по улице Брусиловского 5 февраля.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

При проведении необходимых мероприятий установлена причастность к совершению преступления 40-летней женщины без определенного места жительства, которая незадолго до случившегося распивала в колодце алкоголь с погибшим.

Факт зарегистрирован по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956220-bezdomnuyu-zhenschinu-zaderzhali-za-ubiystvo-v-petropavlovske/