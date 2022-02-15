Жительница Жезказгана отдала мошеннику 1,2 млн тенге за "помощь" с трудоустройством

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В Жезказгане мошенник обманным путем выманил у женщины более миллиона тенге, пообещав устроить ее на работу, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

13 января в полицию Жезказгана обратилась 32-летняя жительница города. По ее словам, некий мужчина пообещал помочь ей устроиться на работу на престижную должность.

По данным МВД, за помощь аферист попросил у потерпевшей 1,2 миллиона тенге. После того, как женщина заплатила указанную сумму, мошенник пропал и перестал выходить на связь.

Как сообщает полиция, 10 февраля по подозрению в совершении этого преступления был задержан 38-летний мужчина. Отмечается, что во время допроса подозреваемый дал признательные показания.

Сейчас ведется досудебное расследование уголовного дела по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956099-zhitelnitsa-zhezkazgana-otdala-moshenniku-12-mln-tenge-za-pomosch-s-trudoustroystvom/