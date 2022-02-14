Потасовка между директором коммунального предприятия и жителем Сатпаева попала на видео

Аскар Кошанов (слева). Кадр из видео: instagram.com/etozhez

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой директор коммунального предприятия "Сәт-Тазалық" едва не подрался с одним из жителей Сатпаева. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В городе Сатпаев разгорается скандал вокруг директора коммунального предприятия ТОО "Сәт-Тазалық" Аскара Кошанова. В социальных сетях распространяется видеозапись его конфликта с одним из местных жителей.

На видео заметно, как жители одного из домов осыпают Кошанова вопросами о деятельности его предприятия. При этом один из жителей требует от него финансового отчета и пытается преградить путь, схватив за руку.

В ответ Аскар Кошанов толкает мужчину и требует отпустить его, а затем заявляет о необходимости вызвать полицию.

Видеозапись вызвала резонанс в Сети. Пользователи требуют уволить заносчивого директора коммунального предприятия. При этом, в местном акимате поясняют, что данное предприятие является частным.

Видеозапись также прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве пояснили, что по данному факту Аскар Кошанов обратился с заявлением в полицию. Факт зарегистрирован, было возбуждено административное производство. Дело уже направлено в суд.

Вместе с тем, видеозапись также прокомментировал сам герой ролика. Он отметил, что житель, которого он оттолкнул от себя, имеет личную неприязнь к нему, так как ранее являлся должником перед ТОО "Сәт-Тазалық" и с него через суд взыскивался долг. Также он назвал видеозапись смонтированной.

"Он преградил мне путь, встав перед мной. Зная, что несколько камер снимают нас, он незаметно для многих схватил меня за руку, сжимая при этом локтевой сустав так, чтобы у меня возникла физическая боль.

Я от боли несколько раз его просил отпустить мою руку. Но он еще сильнее передавил сустав. Мне пришлось оттолкнуть его от себя. Дальше вы видели его актерское мастерство. Он смонтировал распространяемое в Сети видео, выставив себя жертвой.

В тот же день мне пришлось обратиться в отдел полиции города Сатпаев, чтобы к нему были приняты меры", - отметил Аскар Кошанов.

Напомним, ранее Аскар Кошанов позиционировал себя как гражданский активист. Он уже попадал в скандальные хроники.

Несколько лет назад он вместе с другими активистами Кошанов пытался попасть на прием к замакима Сатпаева. Во время визита у посетителей произошла потасовка с работницами акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956085-potasovka-mezhdu-direktorom-kommunalnogo-predpriyatiya-i-zhitelem-satpaeva-popala-na-video/