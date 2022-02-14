Стрельба напугала жителей Алатауского района Алматы

Оружие. Кадр из видео: официальный Youtube-канал Almaty Polisiasy

Жители микрорайона Томирис пожаловались в полицию на неизвестных, которые стреляли из движущейся машины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ДП города Алматы MegaPolice_NEWS.

Сообщение о стрельбе поступило на пульт "102". На место оперативно прибыли полицейские, чтобы проверить информацию.

Как рассказал инспектор Данияр Абдикеримов, вскоре они заметили троих граждан, на руках у которых был предмет, похожий на автомат.

При этом отмечается, что одного из фигурантов искренне удивил факт обращения местных жителей в полицию.

Как сообщили стражи порядка, будет проведено детальное разбирательство, после чего действиям нарушителей дадут правовую оценку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956076-strelba-napugala-zhiteley-alatauskogo-rayona-almaty/