Работник магазина обезвредил вооруженных грабителей в Костанае (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Костанайской области

В субботу в 11 часов утра двое парней пришли в оптово-розничный магазин в Костанае и потребовали у кассира продать им алкоголь. Им объяснили, что реализация крепких напитков разрешена только с 12.00. Однако ответ не удовлетворил покупателей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Несмотря на разъяснение, молодые люди последовали в торговый зал, взяли бутылку водки и прошли на кассу. Продавец отказалась пробивать чек, тогда один из них достал перочинный нож и потребовал реализовать алкоголь.

В это время рабочий магазина Данияр Мукашев задержал подозреваемых и вызвал полицию.

"Я услышал, как один из молодых людей ругается с кассиром. Когда увидел нож, то сразу принял меры по задержанию правонарушителей. Мне удалось повалить их на пол - сначала одного, потом другого, а затем удерживать до приезда полиции", - рассказал Данияр.

Фото: ДП Костанайской области

По мнению парня, он выполнил свой гражданский долг. Он считает, что нельзя оставаться в стороне, когда совершается преступление.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа доставила подозреваемых в полицию.

В отношении 42-летнего жителя Костаная, ранее судимого за совершение кражи, а также 27-летнего жителя города сейчас начато досудебное расследование по ст.191 ч.2 УК РК "Грабеж". Они отпущены под подписку о невыезде.

Данияр Мукашев будет представлен к поощрению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955992-rabotnik-magazina-obezvredil-vooruzhennyh-grabiteley-v-kostanae-video/