Преступная группа похитила у KAZ Minerals меди на миллионы тенге

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На станции Семей задержана преступная группа, совершившая кражу медного концентрата, принадлежащего компании KAZ Minerals. Об этом сообщается на официальной странице Департамента полиции на транспорте МВД РК в Facebook.

Кража медного концентрата, принадлежащего компании KAZ Minerals, с грузовых полувагонов была совершена летом 2021 года.

Четверо мужчин в ночное время, воспользовавшись тем, что вагоны находились на путях станции в ожидании отправки в пункт назначения, совершили хищение 16 770 кг груза.

Ущерб составил 12,8 млн тенге. 30 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны на станции Семей.

По словам начальника Департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, проведено досудебное расследование по ст.188 УК РК (Кража). Материалы дела переданы в суд.

"В конце января текущего года приговором суда города Шар участники группы приговорены к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно", - сообщил генерал-майор полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955741-prestupnaya-gruppa-pohitila-u-kaz-minerals-medi-na-milliony-tenge/