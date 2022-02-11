Предполагаемого закладчика наркотиков задержали в Кокшетау

Изъятые вещества. Фото: polisia.kz

Полицейские города Кокшетау задержали мужчину по подозрению в хранении и реализации синтетических наркотиков, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

Информация о том, что 30-летний житель Кокшетау употребляет наркотики и занимается их реализацией, поступила полицейским еще в конце прошлого года. А в конце января оперативникам удалось задержать подозреваемого.

Сообщается, что в момент задержания мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование. Также в МВД подчеркнули, что предполагаемый дилер раньше уже имел проблемы с законом за хранение наркотиков.

При задержании у мужчины было изъято два свертка с порошкообразным веществом. Полицейские предполагают, что это может быть некий аналог пировалерона – психоактивного вещества со стимулирующими свойствами.

Также, по версии полиции, незадолго до задержания подозреваемый разложил пять "закладок", на которые позже он указал оперативникам.

В качестве доказательств полицейские упоминают мобильный телефон задержанного, в котором содержится информация о его причастности к сбыту наркотических средств в интернет-магазине.

Кроме того, во время обыска дома задержанного полицейские нашли и изъяли 27 аналогичных свертков с порошкообразным веществом, весы, упаковочный материал и приспособления для курения наркотиков. В полиции сообщают, что была назначена экспертиза.

"В настоящее время начато досудебное расследование по статье 296 части 2 УК РК по факту незаконного хранения наркотических средств. По результатам экспертизы будет принято решение о переквалификации. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия", – подытожил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955678-predpolagaemogo-zakladchika-narkotikov-zaderzhali-v-kokshetau/