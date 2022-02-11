Незарегистрированное оружие и патроны нашли у вахтовика в Нур-Султане (видео)

Изъятое оружие. Фото: ДП Нур-Султана

Незарегистрированное огнестрельное оружие, принадлежащее иностранному гражданину, изъяли столичные полицейские, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Во время поведения ОПМ "Кару" стражи порядка изъяли незарегистрированное ружье и патроны к нему (12 штук) у работника вахтового городка.

По словам мужчины, оружие ему передал 56-летний гражданин КНР, который хранил ружье долгое время. При проверке места жительства иностранца полицейские обнаружили стреляные гильзы и 22 патрона от ружья.

Согласно заключению экспертизы, изъятое ружье является винтовкой марки "ТОЗ-8м", изготовленной заводским способом и пригодной для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В полиции напомнили, что граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955673-nezaregistrirovannoe-oruzhie-i-patrony-nashli-u-vahtovika-v-nur-sultane-video/