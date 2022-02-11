Астанчанин отдал 100 тыс. тенге на "раскрутку" под проценты и остался ни с чем

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Житель Нур-Султана отдал 100 тысяч тенге мошеннику, пообещавшему ему "раскрутить" эту сумму и выплатить проценты. Полиция задержала подозреваемого, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Правоохранительные органы раскрыли схему, по которой действовал мошенник.

"Мужчина через Instagram под предлогом раскрутки денег обманывал граждан, которые скидывали ему определенные суммы в виде баланса. Мошенник уверял доверчивых граждан, что через определенное время они смогут получить обещанные накрученные проценты. Получив деньги, злоумышленник переставал выходить на связь и тратил средства на свои нужды", - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали в Талгаре - им оказался 24-летний мужчина.

Сейчас полиция устанавливает других потерпевших и проверяет причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Полицейские призвали казахстанцев быть более бдительными и не доверять "сверхвыгодным" предложениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955647-astanchanin-otdal-100-tys-tenge-na-raskrutku-pod-protsenty-i-ostalsya-ni-s-chem/