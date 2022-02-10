61-летнего мужчину подозревают в ограблении женщины в Караганде

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7 февраля в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение об ограблении на одной из остановок общественного транспорта, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

40-летняя потерпевшая пояснила, что разговаривала, ожидая автобус, когда к ней подошел неизвестный, вырвал из рук смартфон стоимостью 61 тысячу тенге и скрылся.

В результате розыска сотрудники криминальной полиции задержали 61-летнего мужчину, который в итоге дал признательные показания. Смартфон вернули потерпевшей.

В тот же день в Восточный отдел полиции УП города Темиртау обратился 31-летний житель города. Мужчина рассказал, что у одного из магазинов на него напал неизвестный, который отобрал у потерпевшего смартфон и скрылся.

Сумма ущерба составила 125 тысяч тенге.

По "горячим следам" стражи порядка задержали 23-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания.

Вещественное доказательство было изъято.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 191 ("Грабеж"). Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955511-61-letnego-muzhchinu-podozrevayut-v-ograblenii-zhenschiny-v-karagande/