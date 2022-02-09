Задержан подозреваемый в хищении оружия у силовика при захвате здания акимата в Актобе

Захват акимата в Актобе. Кадр из видео: МВД РК

Задержан подозреваемый в хищении оружия у сотрудника управления специализированной службы охраны во время незаконного захвата здания акимата Актюбинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации ведомства, 8 января примерно в 22.55 часов на пульт оператора 102 поступило сообщение.

Указывалось, что 5 января около 18 часов вечера во время незаконного захвата здания акимата Актюбинской области, воспользовавшись столпотворением, митингующие схватили за ремень и сняли с шеи сотрудника УССО служебное пятизарядное оружие модели "Штурм-001" 12 калибра, заряженное пятью патронами.

Факт был зарегистрирован по ст.291 ч.1 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

12 января стражи порядка задержали 30-летнего подозреваемого. Вина мужчины подтверждается видеозаписями с места происшествия.

У него изъяли оружие и патроны. По ним была назначена судебно-баллистическая экспертиза.

В доме подозреваемого провели обыск, в ходе которого обнаружены: 1 пара мужских берцов, зеленая мужская шапка, зеленый комбинезон, черный бронежилет из магазина, наручники и резиновая палка.

Напомним, ранее полицейские уже публиковали кадры захвата акимата Актюбинской области. Также появилось видео нападения участниками беспорядков на пожарную машину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955327-zaderzhan-podozrevaemyy-v-hischenii-oruzhiya-u-silovika-pri-zahvate-zdaniya-akimata-v-aktobe/