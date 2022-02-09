Подростка избили на пешеходном переходе в Кокшетау

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В полицию города Кокшетау обратилась женщина, заявив о том, что ее несовершеннолетнего сына избили на перекрестке возле светофора, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

Как следует из рассказа полицейских, 2 февраля около 17:30 на одном из пешеходных переходов города 16-летнему подростку нанесли телесные повреждения. Заявила о произошедшем мать потерпевшего.

Сотрудникам полиции удалось выявить подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина, житель областного центра.

По показаниям свидетелей, нападавший был пьян в момент инцидента.

По данному случаю заведено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство". Другие детали произошедшего расследуются сотрудниками полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955287-podrostka-izbili-na-peshehodnom-perehode-v-kokshetau/