Мошенники купили у пенсионерки золотые серьги за фальшивые деньги в Кокшетау

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Кокшетауские полицейские задержали двух женщин, которых подозревают в мошенничестве, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

28 января в УП города Кокшетау с заявлением обратилась 82-летняя местная жительница. Она заявила о том, что две незнакомые ей женщины приобрели у пенсионерки золотые серьги, за которые расплатились фальшивыми деньгами.

Материальный ущерб составил 102 500 тенге.

По версии правоохранителей, днем к жительнице частного сектора пришли две женщины, которые обманным путем получили серьги, "сохранив" при этом свои деньги.

Стражам порядка удалось найти и задержать подозреваемых, ими оказались жительницы Кокшетау и СКО в возрасте 43 и 58 лет.

В отношении задержанных начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК ("Мошенничество").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955142-moshenniki-kupili-u-pensionerki-zolotye-sergi-za-falshivye-dengi-v-kokshetau/