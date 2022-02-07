Сотрудники оставили здания ДП двух областей во время беспорядков в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК рассказал, каким образом в руки погромщиков попал огромный арсенал, передает корреспондент NUR.KZ.

"Были факты, когда вопреки интересам государственной и общественной безопасности, сотрудники, не оказав сопротивления, оставили здания Департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где находилось оружие и боеприпасы.

В итоге в руки погромщиков попал огромный арсенал - более полутора тысяч единиц оружия. В их числе гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты. И это не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов", - сообщил Ожаров.

По его словам, к этому часу найдено лишь 967 единиц оружия.

Напомним, что сегодня в Генпрокуратуре также высказались о местонахождении "Дикого Армана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955008-besporyadki-v-kazahstane-sotrudniki-ostavili-zdaniya-dp-dvuh-oblastey/