Подросток получил огнестрельное ранение в СКО

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В Северо-Казахстанской области 14-летнего жителя Петропавловска доставили в больницу с огнестрельным ранением, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В ходе предварительного следствия установлено, что подросток был ранен своим 18-летним родственником в результате неосторожного обращения с оружием.

Вместе они отправились в лесопосадку близ села Пресновка Кызылжарского района, где пытались охотиться на животных.

На месте происшествия изъято гладкоствольное ружье. Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью).

Также в отношении родственника мальчика примут административные меры за незаконное хранение оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954982-podrostok-poluchil-ognestrelnoe-ranenie-v-sko/