Ревнивец убил отца четверых детей в Уральске

Суд. Фото: NUR.KZ

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынес обвинительный приговор по делу 34-летнего Виталия Туренкова. Неоднократно судимый мужчина зарезал отца четверых детей Марата Утегулова, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде стало известно, что мужчина был пять раз судим, в том числе за вымогательство и хулиганство. На свободу вышел по УДО в 2021 году. Уже через несколько месяцев совершил тяжкое преступление.

В ходе процесса установлено, что в сентябре 2021 года сожительница Виталия Туренкова вышла в магазин за пивом.

Он наблюдал за ней, стоя на балконе четвертого этажа. С женщиной попытались познакомиться четверо мужчин, которые также подошли к торговой точке. Но она им не ответила, купила пиво и пошла домой. Туренков решил разобраться и спустился из дома на улицу.

Суд. Фото: NUR.KZ

"Туренков взял с собой нож, которым он размахивал перед собой. Он нанес два удара кулаком в лицо мужчине, который пытался заговорить с его сожительницей. Туренкова хотели успокоить. Но он нанес удар ножом в сердце Марату Утегулову. Тот скончался", - сообщил судья Бакыт Ермаханов.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по статье 99 части 1 УК РК "Убийство" и назначил окончательно 14 лет и 1 месяц лишения свободы с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Также подсудимый должен выплатить жене погибшего 2,6 миллиона тенге материального и 10 миллионов тенге морального вреда.

"Мой муж был очень добрым и отзывчивым, любил детей. В этот вечер он хотел вернуться домой к полуночи, но его убили. Я согласна с приговором", - заявила супруга погибшего Айкоркем Куаныш.

Отметим, что подсудимый признан особо опасным рецидивистом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954967-revnivets-ubil-ottsa-chetveryh-detey-v-uralske/