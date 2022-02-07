20 мешков краснокнижного растения пытались вывезти из Казахстана (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

В Жамбылской области задержали мужчину при попытке вывезти 20 мешков краснокнижного растения через границу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

1 февраля на автодорожном пункте пропуска "Карасу" Кордайского района в ходе проведения ОПМ "Браконьер" был задержан мужчина, перевозивший незаконно вырубленную и запрещенную к пользованию древесину (саксаул).

Им оказался 33-летний житель Шымкента. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Изъято 20 мешков саксаула. Назначена судебно-биологическая экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954895-20-tonn-krasnoknizhnogo-rasteniya-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-video/