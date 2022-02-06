21-летнюю девушку задержали с крупной партией наркотиков в Кокшетау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

21-летнюю жительницу Кокшетау задержали полицейские - при девушке была обнаружена крупная партия "аптечных" наркотиков, сообщается на официальной Instagram-странице департамента полиции Акмолинской области.

При обыске стражи порядка обнаружили и изъяли у девушки порядка 55 таблеток ряда лекарственных препаратов, являющихся синтетическим опиатом героина, и 12 флаконов с веществом, которое усиливает действие наркотиков.

Кроме того, задержанная сама показала полицейским места, где она уже успела сделать несколько закладок "миксов", "лиры" и других наркотиков.

В общей сложности у девушки изъяли 5 пачек "Трамадола", 14 флаконов "Тропикамида", 5 таблеток "Прегабалина", известного как "Лирика", и 5 таблеток "Сомнола".

Назначена экспертиза. По данному факту начато досудебное производство по статье 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств".

"У подозреваемой изъят мобильный телефон, посредством которого она занималась реализацией закладок указанных препаратов. Согласно медицинскому освидетельствованию, у девушки подтвержден факт употребления опиатов", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954790-21-letnyuyu-devushku-zaderzhali-s-krupnoy-partiey-narkotikov-v-kokshetau/