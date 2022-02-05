Водитель закрылся в авто и игнорировал требования полицейских в Нур-Султане (видео)

Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Ночная погоня за пьяным угонщиком попала на видео в Нур-Султане. Водителя удалось остановить, но он закрылся в машине и отказывался выходить, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

По информации ведомства, в ночное время при проведении ОПМ "Правопорядок" патрульные для проверки документов пытались остановить машину "ВАЗ-2115". Однако водитель проигнорировал требования и продолжил движение, добавив скорости.

Стражи порядка начали преследовать автомобиль. На выезде из Нур-Султана, недалеко от Косшы, сотрудники блокировали транспортное средство.

При этом водитель повел себя неадекватно, закрыл двери авто и сидел в салоне, не подчиняясь законным требованиям полицейских. Позже он все же вышел из машины.

Правоохранители выяснили, что незадолго до этого по проспекту Абылай хана он обнаружил автомобиль с открытой дверью. Забравшись внутрь и взломав замок зажигания, угнал машину.

Освидетельствование показало наличие у мужчины алкогольного опьянения средней степени.

По факту угона начато досудебное расследование. Установлено, что он в 2015 году уже был судим за аналогичное преступление.

Кроме того, по ст.608 ч.6 КоАП РК за управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права на управление, мужчина арестован на 20 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954738-voditel-zakrylsya-v-avto-i-ignoriroval-trebovaniya-politseyskih-v-nur-sultane-video/