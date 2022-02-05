Ориентировку на разыскиваемых казахстанцев опубликовала полиция

Канат Максутов и Багдат Тулеутай. Фото: ДП Актюбинской области

Департаментом полиции Актюбинской области разыскиваются двое парней, которых подозревают в совершении преступлений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) разыскивается уроженец Аральска Кызылординской области Канат Максутов 1997 года рождения.

Уроженца города Эмба Актюбинской области Багдата Тулеутая 2000 года рождения стражи порядка ищут за совершение преступления по ч.3 ст.293 УК РК (Хулиганство).

Тем, у кого есть какая-либо информация о местонахождении подозреваемых, нужно обращаться по телефонам: 8 (7132) 936-100, 936-118 (дежурная часть ДП Актюбинской области), 8 771 786 66 66, 8 775 680 58 88 или 102.

Напомним, ранее полиция распространила фото актюбинца Медета Бегалиева, который тоже был объявлен в розыск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954692-orientirovku-na-razyskivaemyh-kazahstantsev-opublikovala-politsiya/