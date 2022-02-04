Астанчанин снял квартиру у незнакомца и остался на улице

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Мужчина надеялся снять квартиру в Нур-Султане, однако даже после передачи денег остался без жилья, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В Нур-Султане мужчина обратился в полицию, заявив, что стал жертвой мошенника. Он рассказал, что снял жилье у незнакомого человека, но позже выяснилось, что "арендодатель" не был хозяином квартиры.

"Установлено, что злоумышленник на месяц снял квартиру в столице, а затем пересдал ее потерпевшему, взяв с него деньги. Хозяйка, увидев незнакомца в квартире, прогнала его", – сообщили в пресс-службе полиции.

Вскоре полицейским удалось установить подозреваемого в мошенничестве, им оказался 26-летний молодой человек.

По этому делу начато расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Кроме того, сотрудники столичной полиции задержали еще одного подозреваемого в мошенничестве. Парень взял в аренду игровую приставку Playstation 5 стоимостью 550 тыс. тенге и сдал ее в ломбард.

Молодого человека подозревают в совершении еще пяти аналогичных преступлений. На данный момент в отношении него также проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954584-astanchanin-snyal-kvartiru-u-neznakomtsa-i-ostalsya-na-ulitse/