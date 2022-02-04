Банкротного управляющего задержали при получении 50 млн тенге в Костанайской области

Кадр из видео: АФМ РК

Банкротного управляющего задержали со взяткой в Костанайской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

Следствием установлено, что банкротный управляющий компании вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов.

Подозреваемого задержали с поличным при получении половины от ранее оговоренной суммы - 50 млн тенге.

Следственным судом Костаная санкционирована мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

"Расследование по факту коммерческого подкупа продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в АФМ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954582-bankrotnogo-upravlyayuschego-zaderzhali-pri-poluchenii-50-mln-tenge-v-kostanayskoy-oblasti/