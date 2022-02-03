Житель Мангистау поджег игровой клуб и снял это на видео

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

Житель Бейнеу поджег игровой клуб и снял это на видео. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что мужчина задержан, передает Lada.kz.

Мужчина признался, что являлся игроманом с 20-летним стажем. Компьютерную технику и мебель он, предположительно, облил бензином.

"Я по себе знаю, что это болезнь. За годы игры я потерял около 200 миллионов тенге. У меня четверо детей, есть семья и друзья. Ради игры я обманывал своих родных", - рассказал житель Бейнеу.

По его словам, азартные люди готовы продать последнее.

"Я не мог не сжечь это здание. Я не убегаю от ответственности и знаю, на что иду. Я прошу прощения у всех", - говорит мужчина.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что подозреваемый задержан.

"Данный факт произошел сегодня, 3 февраля. Около 11.00 часов в полицию поступил вызов о пожаре в здании игрового клуба. 36-летний мужчина дал признательные показания. Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества)", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954423-zhitel-mangistau-podzheg-igrovoy-klub-i-snyal-eto-na-video/