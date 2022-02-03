Ограбление магазина попало на видео в Алматы

В Алматы ограбили магазин - действия преступников, даже не скрывавших своих лиц, попали на камеры видеонаблюдения, передает корреспондент NUR.KZ.
Записи с камер видеонаблюдения опубликовал Instagram-паблик kris.p.almaty.official.
Согласно описанию к посту, целью грабителей стал магазин, расположенный на пересечении улиц Панфилова и Маметовой.
На кадрах видно, как двое мужчин разбивают стеклянную дверь магазина, проникают в помещение и забирают деньги с кассы.
Пост прокомментировал замначальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Производство досудебного расследования поручено следователям Управления полиции Алмалинского района.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы", - сообщил Абдрахманов.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954323-ograblenie-magazina-popalo-na-video-v-almaty/