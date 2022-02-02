Пенсионера в Карагандинской области обманули, обещая помочь с лечением

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64-летнего пенсионера обманул мошенник, который пообещал помочь ему с получением медицинских услуг, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

26 января в отделение полиции Шетского района Карагандинской области обратился 64-летний пенсионер. Он сообщил, что его обманул неизвестный злоумышленник, обещая помочь с получением медицинских услуг.

По словам потерпевшего, в одном из почтовых отделений у него завязался разговор с незнакомым мужчиной. Во время беседы пенсионер рассказал о том, что собирается проходить курс лечения.

Тогда незнакомец предложил помощь потерпевшему. Он заявил, что, якобы, может без каких-либо очередей выбить место в одной из клиник Караганды. За свою услугу мошенник попросил 80 тысяч тенге.

Пенсионер, поверив на слово аферисту, отдал ему деньги. Тот же заверил, что скоро будущему пациенту позвонит врач из Караганды. К сожалению, как сообщают полицейские, потерпевший звонка так и не дождался.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 40-летний мужчина, который дал признательные показания. На данный момент ведется расследование по этому делу по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954253-pensionera-v-karagandinskoy-oblasti-obmanuli-obeschaya-pomoch-s-lecheniem/