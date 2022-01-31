Раздавали арматуру: шестерых алматинцев подозревают в участии в январских беспорядках

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Полицейские задержали шестерых алматинцев, которых подозревают в участии в массовых беспорядках, произошедших в начале января в Казахстане.

Как передает телеканал "Астана", в Комитете административной полиции озвучили версию, согласно которой задержанные раздавали участникам погромов металлическую арматуру, которую после пустили в ход против полицейских и военнослужащих.

Также сообщается, что в Нур-Султане стражи порядка поймали мужчину, которого подозревают в участии в поджоге здания партии Nur Otan в Жамбылской области. Подчеркивается, что задержанный находился в межгосударственном розыске.

"Раскрыто более 700 ранее совершенных преступлений, в числе которых тяжкие и особо тяжкие преступления. Задержано 107 уголовных преступников, находящихся в розыске", - указал начальник управления Комитета административной полиции Багланбек Айтпаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953927-razdavali-armaturu-shesteryh-almatintsev-podozrevayut-v-uchastii-v-yanvarskih-besporyadkah/