Подросток управлял машиной, из окна которой по пояс высунулся пассажир в Павлодаре (видео)

Нарушитель. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar

Павлодарские полицейские задержали водителя авто, пассажир которого высунулся из окна по пояс во время езды по ночному городу. Об этом сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в Instagram.

Как рассказали в полиции, 30 января в соцсетях появилась видеозапись, где ночью на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Лермонтова ехал автомобиль марки Lada-21703, пассажир которого высунулся из окна по пояс.

Подчеркивается, что поступок пассажира и безответственность водителя не только нарушают ПДД, но и создают высокие шансы возникновения ДТП, а также чреваты травмами для пассажира.

Стражи порядка установили личность водителя. Им оказался 17-летний парень.

В его отношении составили протоколы по статье 593 КоАП РК за перевозку пассажиров вне кабины транспортного средства, по статье 612 КоАП РК за вождение авто лицом, не имеющим права управления, а также по статье 230 КоАП РК за отсутствие договора обязательного страхования ГПО.

Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку.

Напомним, что сегодня мы сообщали об еще одном лихаче из Павлодара, который катался по городу, держась за багажник авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953924-podrostok-upravlyal-mashinoy-iz-okna-kotoroy-po-poyas-vysunulsya-passazhir-v-pavlodare-video/