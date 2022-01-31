Павлодарец катался по городу, держась за багажник авто

Кадр из видео: polisia.kz

В соцсетях опубликовали видео, как мужчина катался по Павлодару, держась за багажник авто. Водителя нашли и оштрафовали, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Полицейские провели проверку по данному видео.

Установлено, что 30 января в Павлодаре по улице Исы Байзакова водитель машины "ВАЗ" перевозил пассажира вне кабины транспортного средств, тем самым нарушив ПДД.

В итоге его автомобиль поставили на штрафную стоянку.

В отношении водителя составлен административный протокол по ст.593 ч.1 КоАП РК (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров). Наложен штраф в размере 5 МРП (более 15 тысяч тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953797-pavlodarets-katalsya-po-gorodu-derzhas-za-bagazhnik-avto-video/