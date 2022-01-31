Актауского "Шумахера" разыскивает полиция (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Полиция Мангистауской области разыскивает автолюбителя, устроившего беспредельную ночную езду по Актау.

Видеоролик, на котором запечатлено, как водитель авто разгоняется до 160 км/час, появился в соцсетях. Автолюбитель беспрепятственно передвигается по городу, грубо нарушая ПДД. Сидящий на пассажирском сиденье мужчина записывает все это на камеру.

Издание Lada.kz обратилось за комментарием в департамент полиции Мангистауской области. В правоохранительных органах сообщили, что устанавливают личность водителя.

Ранее сообщалось, что в Актау полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места тройного ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953734-aktauskogo-shumahera-razyskivaet-politsiya-video/