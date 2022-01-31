Актауского "Шумахера" разыскивает полиция (видео)

Полиция Мангистауской области разыскивает автолюбителя, устроившего беспредельную ночную езду по Актау.
Видеоролик, на котором запечатлено, как водитель авто разгоняется до 160 км/час, появился в соцсетях. Автолюбитель беспрепятственно передвигается по городу, грубо нарушая ПДД. Сидящий на пассажирском сиденье мужчина записывает все это на камеру.
Издание Lada.kz обратилось за комментарием в департамент полиции Мангистауской области. В правоохранительных органах сообщили, что устанавливают личность водителя.
Ранее сообщалось, что в Актау полиция разыскивает водителя, сбежавшего с места тройного ДТП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953734-aktauskogo-shumahera-razyskivaet-politsiya-video/