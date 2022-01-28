Героин в особо крупном размере изъяли у жителя Костаная

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

54-летнего жителя Костаная задержали полицейские по подозрению в хранении наркотиков, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как оказалось, запрещенные вещества хранились в съемной квартире задержанного. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нашли четыре полиэтиленовых пакета с камнеобразным веществом бежевого цвета. Они находились в шкафах прихожей и кухни.

По результатам экспертизы, задержанный прятал у себя героин весом 24 грамма. Было начато расследование по статье "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Отмечается, что с начала года полицейскими выявлено 20 правонарушений, связанных с наркотиками, из незаконного оборота изъято более трех килограммов различных наркотических средств.

Изъятые наркотики. Фото: Polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953464-geroin-v-osobo-krupnom-razmere-izyali-u-zhitelya-kostanaya/