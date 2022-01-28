Врач умер в Японии после того, как его продержали 11 часов в заложниках

Полицейские стоят возле дома, где произошел захват заложника. Фото: KYODO NEWS

В японском городе Фудзимино умер 44-летний врач, которого 11 часов продержали в заложниках, передает Kyodo News.

Сообщается, что 66-летний мужчина в четверг вечером, 27 января, напал с охотничьим ружьем на трех медработников, которые пришли навестить его после смерти матери. Двоих он ранил, а третьего взял в заложники.

По данным агентства, нападавшему не понравилось, как врачи лечили и ухаживали за его матерью. При этом во время переговоров он не выдвигал никаких требований.

В пятницу утром, 28 января, полиции спустя 11 часов удалось освободить заложника и арестовать мужчину по имени Хироши Ватанабэ, который ранее уже был задержан по подозрению в убийстве. Врач был госпитализирован в больницу с остановкой сердца и легких.

Ранее россиянин взял в заложники людей в отделении Сбербанка и потребовал деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953440-vrach-umer-v-yaponii-posle-togo-kak-ego-proderzhali-11-chasov-v-zalozhnikah/