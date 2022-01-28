Чиновников отправили в колонию за организацию вырубки леса в ВКО

Иллюстративное фото: pixabay.com

Пятерых руководителей лесного хозяйства и двух бизнесменов осудили в Восточном Казахстане - они организовали вырубку леса. Нанесенный государству ущерб оценили в 65 млн тенге, передает КТК.

Как выяснилось, те, кто должен был защищать лес, организовали его вырубку, никаких разрешительных документов на вывоз древесины у них не было.

Отмечается, что бригады двух предпринимателей беспрепятственно рубили пихты почти год.

Директора местного лесного хозяйства и помогавших ему глав четырех лесничеств все-таки разоблачили. Их осудили по нескольким статьям, в том числе злоупотребление должностными полномочиями. Теперь же чиновников навсегда лишили права занимать посты на госслужбе.

Четверо чиновников получили реальные сроки, а двум бизнесменам придется заплатить штраф в 153 тысячи тенге.

"Директору "Усть-Каменогорское лесное хозяйство" и руководителю районных лесничеств – наказание в виде трех лет лишения свободы. Одному руководителю районных лесничеств – наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. И еще одному руководителю лесничества назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы", - зачитала судья Каламкас Салбанова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953393-chinovnikov-otpravili-v-koloniyu-za-organizatsiyu-vyrubki-lesa-v-vko/