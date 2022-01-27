Казахстанец одолжил 20-летнему парню крупную сумму, а потом избивал и насиловал его

К длительному сроку лишения свободы осужден 52-летний житель одного из пригородных населенных пунктов Сарыагаша, признанный виновным в вымогательстве и неоднократном сексуальном насилии над парнем, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Сарыагашского районного суда Туркестанской области.
Следствие установило, что череду преступлений мужчина начал в июле 2021 года.
За несколько дней до этого он одолжил своему 20-летнему знакомому крупную сумму денег на покупку мобильного телефона. Однако затем потребовал срочно вернуть долг.
Молодой человек не смог рассчитаться с кредитором. Тогда мужчина стал периодически избивать парня, а также совершать над ним насильственные действия сексуального характера.
Запуганный и забитый сельчанин терпел около трех недель, потом его состояние заметила старшая сестра. Она обратилась в полицию, подозреваемый был задержан.
В суде обвиняемый отрицал свою вину. Однако показания потерпевшего, результаты экспертиз и другие материалы дела полностью изобличили его.
52-летний мужчина получил 8 лет лишения свободы в колонии максимального режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953344-kazahstanets-odolzhil-20-letnemu-parnyu-krupnuyu-summu-a-potom-izbival-i-nasiloval-ego/