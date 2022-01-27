Работника СТО подозревают в угоне авто клиента в Темиртау

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Работника одной из СТО в Темиртау задержали по подозрению в совершении угона, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Заявление от 59-летнего жителя Темиртау поступило в Восточный отдел полиции УП города в минувшую субботу.

Мужчина рассказал, что оставил свой автомобиль на ремонт на одной из СТО, однако не обнаружил его, когда через несколько дней вернулся, чтобы забрать машину.

Выяснилось, что кто-то угнал автомобиль, который находился в боксе.

Вскоре был задержан 30-летний работник этой станции техобслуживания. Он дал признательные показания, пояснив, что планировал только прокатиться на чужой машине.

В отношении задержанного начато уголовное дело по статье ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953297-rabotnika-sto-podozrevayut-v-ugone-avto-klienta-v-temirtau/