Нападение с ножом на предпринимателя совершено в бизнес-центре Караганды

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Конфликт в бизнес-центре Караганды завершился поножовщиной. Инцидент произошел 21 января, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

21 января около 10.45 часов в полицию поступило сообщение о том, что в одном из бизнес-центров Караганды произошел инцидент.

Выяснилось, что неизвестный в медицинской маске в коридоре спровоцировал конфликт с 55-летним директором ТОО.

В ходе словесной перепалки злоумышленник несколько раз ударил предпринимателя перочинным ножом. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Полицейские по "горячим следам" задержали 30-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953260-napadenie-s-nozhom-na-predprinimatelya-soversheno-v-biznes-tsentre-karagandy/