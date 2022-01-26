Мужчину с оружием и боеприпасами задержали в Мангистау (видео)

Кадр из видео: lada.kz

Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области в автомобиле жителя Мунайлинского района обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Подозреваемым оказался 32-летний мужчина, приверженец деструктивного религиозного течения.

В его автомобиле Toyota Camry был найден пистолет Макарова и патроны к нему, а также два свертка марихуаны.

По данному факту начато досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау вынесен приговор по делу о финансовой пирамиде с сотнями вкладчиков. Ущерб составил 3 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953148-muzhchinu-s-oruzhiem-i-boepripasami-zaderzhali-v-mangistau-video/