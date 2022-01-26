Убийства силовиков и мирных жителей: 73 уголовных дела возбудили в Жамбылской области

Последствия беспорядков в Таразе. Фото: NUR.KZ

73 уголовных дела зарегистрировали после массовых беспорядков в Жамбылской области. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции региона Темирбек Оразымбетов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

Полковник рассказал, что по прошедшим с 4 по 7 января незаконным митингам, которые переросли в массовые беспорядки с убийствами силовиков и мирных жителей, поджогами административных зданий, на сегодня зарегистрировано 73 уголовных дела, из них департаментом полиции - 64.

От полученных травм погибли 15 человек, в медицинские учреждения обратились 280 пострадавших.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 66 человек, 8 из них - несовершеннолетние. 61 задержанному судом санкционирован арест, 2 - домашний арест, по троим определение меры пресечения находится на стадии рассмотрения следственным судом.

Темирбек Оразымбетов отметил, что по вопросам нарушения прав человека со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов можно обратиться с жалобами к ответственному прокурору Жамбылской области Дархану Сатыбалдиеву по телефонам: 8 771 889 00 99, 8 (7262) 45-43-79, 45-15-01, а также в УСБ ДП: 8 701 072 70 00, 8 (7262) 45-43-39.

Напомним, с полуночи 26 января прекратилось действие режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Жамбылской области.

Также стало известно, что в регионе уничтожили 10 вооруженных преступников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953075-ubiystva-silovikov-i-mirnyh-zhiteley-73-ugolovnyh-dela-vozbudili-v-zhambylskoy-oblasti/