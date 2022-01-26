Аккумуляторы на сумму более миллиона тенге украли в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Представитель столичного ТОО обратился в полицию, заявляя, что ночью неизвестные похитили 12 аккумуляторов из грузовой техники. Общая сумма нанесенного ущерба составила 1 миллион 200 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Сообщается, что техника находилась на улице Аксай. Взломав замок, злоумышленник вытащил 12 аккумуляторов из грузовых машин марки "Хово" и скрылся.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек, который, как сообщает пресс-служба, уже был ранее судим за кражу.

Во время допроса подозреваемый дал признательные показания. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полицейские проводят расследование, чтобы установить возможную причастность молодого человека к другим схожим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953044-akkumulyatory-na-summu-bolee-milliona-tenge-ukrali-v-nur-sultane/