4 гранаты и полицейскую каску нашли возле магазина в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Жители Алматинской области сообщили в полицию об обнаружении четырех гранат, полицейской каски и сумки. Информация подтвердилась, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

19 января в дежурную часть УП Илийского района поступил телефонный звонок. Сообщалось, что в поселке Отеген батыра у магазина, расположенного по улице Абая, лежат четыре гранаты, черная каска и сумка.

На место выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. На тротуаре возле магазина у металлического столба действительно нашли четыре гранаты, полицейскую каску и кожаную сумку.

Все предметы изъяты, назначена баллистическая экспертиза.

Ранее светошумовую гранату, щит и боеприпасы обнаружили на обочине Кульджинского тракта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952926-4-granaty-i-politseyskuyu-kasku-nashli-vozle-magazina-v-almatinskoy-oblasti/