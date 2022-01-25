4 гранаты и полицейскую каску нашли возле магазина в Алматинской области

Жители Алматинской области сообщили в полицию об обнаружении четырех гранат, полицейской каски и сумки. Информация подтвердилась, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.
19 января в дежурную часть УП Илийского района поступил телефонный звонок. Сообщалось, что в поселке Отеген батыра у магазина, расположенного по улице Абая, лежат четыре гранаты, черная каска и сумка.
На место выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась. На тротуаре возле магазина у металлического столба действительно нашли четыре гранаты, полицейскую каску и кожаную сумку.
Все предметы изъяты, назначена баллистическая экспертиза.
Ранее светошумовую гранату, щит и боеприпасы обнаружили на обочине Кульджинского тракта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952926-4-granaty-i-politseyskuyu-kasku-nashli-vozle-magazina-v-almatinskoy-oblasti/