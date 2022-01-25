Идущего по улице с 4-летней девочкой пьяного иностранца задержали в Атырау

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21 января в 19.36 часов в полицию поступило сообщение о том, что в районе одной из гостиниц в Атырау неизвестный мужчина идет по улице с 4-летней девочкой. На место выехали стражи порядка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Правоохранители задержали 34-летнего гражданина Узбекистана. Он рассказал, что ребенок является дочерью 37-летней женщины, которая с ним сейчас проживает.

Медицинская экспертиза показала, что иностранец находился в состоянии легкой степени опьянения. Ребенка временно поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.

В отношении матери, которая передала свою дочь мужчине, составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию или образованию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов). Собранные материалы направлены в суд для принятия решения.

Также документы по данному факту передадут в Комиссию по делам несовершеннолетних при акимате Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952900-iduschego-po-ulitse-s-4-letney-devochkoy-pyanogo-inostrantsa-zaderzhali-v-atyrau/