Специалистов таможенного поста осудили в Туркестане

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В Туркестане осудили специалистов таможенного поста за содействие в незаконном ввозе табака для кальяна. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, в Туркестанской области на границе пресечен факт незаконного ввоза табака для кальяна из Узбекистана. За это осуждены 5 специалистов таможенного поста "Капланбек".

Отмечается, что должностные лица, пользуясь своим служебным положением, оказали содействие в незаконном ввозе в Казахстан табака для кальяна Serbetli общим весом почти в 24 тонны на сумму 59,5 млн тенге.

"Приговором суда Туркестана специалисты таможенного поста "Капланбек" Муздыбаев, Нурбаев, Күміс, Алиев осуждены на 3 года 6 месяцев лишения свободы, Исаев приговорен к 4 годам заключения", - сообщили в АФМ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952639-spetsialistov-tamozhennogo-posta-osudili-v-turkestane/