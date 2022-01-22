Астанчанин пытался сбросить девушку с 14 этажа (видео)

Житель Нур-Султана пытался сбросить девушку с 14 этажа. Инцидент произошел 22 января. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.
В полицию поступило сообщение о том, что по улице Сарайшык неизвестный с пистолетом в руках силой увел девушку на 14 этаж и хочет сбросить ее вниз.
На место прибыли правоохранители и незамедлительно приняли меры по предотвращению трагедии.
Выяснилось, что между 23-летним парнем и 22-летней астанчанкой произошла ссора, в ходе которой молодой человек угрожал сбросить девушку.
Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Потерпевшей оказана медицинская и психологическая помощь.
Стражи порядка также выяснили, что пистолет был игрушечный.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчина водворен в изолятор временного содержания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952503-astanchanin-pytalsya-sbrosit-devushku-s-14-etazha-video/