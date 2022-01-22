Ряд сотрудников лишились постов из-за дела о хищениях в ДП Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях появилась информация о том, что борцы с коррупцией возбудили уголовное дело по фактам хищения ГСМ в департаменте полиции Акмолинской области. По этому поводу высказались в Антикоррупционной службе региона и в самом ДП, передает корреспондент NUR.KZ.

Как указывается в соцсетях, похищенное на сумму более 80 млн тенге топливо предназначалось для обеспечения работы патрульно-постовой службы региона.

Информацию прокомментировали в Антикоррупционной службе по Акмолинской области.

"Дело такое имеется. Остальная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в ведомстве.

Также по этому поводу высказались в самом департаменте полиции региона.

"17 марта 2021 года сотрудниками управления собственной безопасности ДП Акмолинской области выявлен факт незаконной реализации ГСМ сотрудниками роты патрульной полиции.

Начато досудебное расследование по п.3 ч.4 ст.362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам или организациям).

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями и рядом экспертиз установлено, что в действиях четверых подозреваемых усматривается растрата и хищение вверенного чужого имущества, в связи с чем деяние переквалифицировано на ст.189 ч.4 УК РК.

27 июля 2021 года уголовное дело по подследственности передано в Антикоррупционную службу для дальнейшего расследования", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что в апреле проведено служебное расследование, по результатам которого двое сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, четверо освобождены от занимаемых должностей и 9 руководителей ДП Акмолинской области привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

За два прошедших года УСБ возбуждено 5 уголовных дел в отношении 8 сотрудников по коррупционным преступлениям, которые направлены в суд. Виновные лица приговорены к строгим наказаниям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952434-ryad-sotrudnikov-lishilis-postov-iz-za-dela-o-hischeniyah-v-dp-akmolinskoy-oblasti/