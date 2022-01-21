Пожизненный срок за убийство матери с двумя детьми получил мужчина в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня 36-летнему уроженцу Узбекистана, который в одной из квартир в Аксу зарезал женщину и убил двух ее дочерей, озвучили приговор в Павлодаре, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на региональный Специализированный межрайонный суд по уголовным делам.

Мужчину признали виновным в убийстве женщины, а также двоих малолетних детей. Приговором суда ему назначили пожизненное лишение свободы.

Также осужденного обязали выплатить родным погибших 15 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, тела женщины и двух ее дочерей 5 и 7 лет были обнаружены в одной из квартир в Аксу в июле 2021 года.

В тот же день стало известно, что задержан подозреваемый, им оказался 36-летний знакомый семьи.

К рассмотрению уголовного дела в суде приступили в декабре 2021 года. В ходе слушаний выяснилось, что женщине нанесли 26 ножевых ранений, ее дети скончались от ударов по голове.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952395-pozhiznennyy-srok-za-ubiystvo-materi-s-dvumya-detmi-poluchil-muzhchina-v-pavlodare/